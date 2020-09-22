В Киеве анонсировали визит главы МИД Венгрии на Закарпатье

Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба, как ожидается, 23 сентября совершат совместный визит в Закарпатскую область Украины.

Об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Двадцать третьего сентября состоится совместный визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Закарпатскую область», — цитирует заявление ТАСС.

В сообщении говорится, что Сийярто посетит Закарпатье по приглашению главы украинского МИД.

В феврале Сийярто заявлял, что венгерская сторона сделала Украине два предложения по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатской области.