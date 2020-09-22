Число случаев коронавируса в Грузии достигло 3913

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Грузии возросло на 218 и достигло 3913.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный сайт, информирующий о распространении инфекции.

Общее число летальных исходов в Грузии составило 22.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1574 пациента с коронавирусом.

9 сентября Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.