Число случаев коронавируса в Грузии достигло 3913

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Грузии возросло на 218 и достигло 3913.
Число случаев коронавируса в Грузии достигло 3913
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный сайт, информирующий о распространении инфекции.

Общее число летальных исходов в Грузии составило 22.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1574 пациента с коронавирусом.

9 сентября Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.

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