Американские вертолёты проведут тренировку в Эстонии

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Вертолёты UH-60 Black Hawk Сухопутных войск США прибудут на авиабазу Эмари в Эстонию с целью проведения тренировок в воздушном пространстве страны.
Американские вертолёты проведут тренировку в Эстонии
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного штаба сил обороны Эстонии.

Отмечается, что экипажи вертолётов США будут проводить отработку взаимодействия с эстонскими военными возле авиабазы Эмари, центрального полигона и окрестностей города Тапа. 

Вертолёты, входящие в 101-ю бригаду Сухопутных войск США, базируются на авиабазе в Латвии. В сообщении указывается, что они будут находиться в Эстонии до 18 сентября.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что фиксирует усиленные полёты авиации вдоль своих границ.

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