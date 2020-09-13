Американские вертолёты проведут тренировку в Эстонии

Вертолёты UH-60 Black Hawk Сухопутных войск США прибудут на авиабазу Эмари в Эстонию с целью проведения тренировок в воздушном пространстве страны.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного штаба сил обороны Эстонии.

Отмечается, что экипажи вертолётов США будут проводить отработку взаимодействия с эстонскими военными возле авиабазы Эмари, центрального полигона и окрестностей города Тапа.

Вертолёты, входящие в 101-ю бригаду Сухопутных войск США, базируются на авиабазе в Латвии. В сообщении указывается, что они будут находиться в Эстонии до 18 сентября.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что фиксирует усиленные полёты авиации вдоль своих границ.