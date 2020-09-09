Кремль подтвердил скорую встречу советников нормандского формата
- РИА Новости
«Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников. Повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами. Именно на этом, собственно, Козак до встречи и настаивал, с тем чтобы потом уже, во время встречи, не размывать ранее достигнутые договорённости, не размывались субстанции для обсуждения», — сказал представитель Кремля.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников «нормандской четвёрки» состоится 11 сентября.