Кремль подтвердил скорую встречу советников нормандского формата

Заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак 11 сентября примет участие во встрече политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников. Повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами. Именно на этом, собственно, Козак до встречи и настаивал, с тем чтобы потом уже, во время встречи, не размывать ранее достигнутые договорённости, не размывались субстанции для обсуждения», — сказал представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников «нормандской четвёрки» состоится 11 сентября.