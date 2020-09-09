Кремль подтвердил скорую встречу советников нормандского формата

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Заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак 11 сентября примет участие во встрече политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль подтвердил скорую встречу советников нормандского формата
  • РИА Новости

«Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников. Повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами. Именно на этом, собственно, Козак до встречи и настаивал, с тем чтобы потом уже, во время встречи, не размывать ранее достигнутые договорённости, не размывались субстанции для обсуждения», — сказал представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников «нормандской четвёрки» состоится 11 сентября

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