Мишустин сообщил о снижении товарооборота с Белоруссией

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Белоруссии снизился за первую половину 2020 года на 21% — до $12,5 млрд.

«В прошлом году товарооборот наш взаимный был больше $35,5 млрд в эквиваленте», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что «пандемия внесла свои коррективы».

«За это полугодие на 21% снизился наш товарооборот — до примерно $12,5 млрд. Но надеюсь, что мы сейчас, когда уже ситуация под контролем и пандемическая ситуация улучшается, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году», — заявил российский премьер.

Ранее Мишустин сообщил, что прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.