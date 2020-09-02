По факту задержания у офиса Зеленского мужчины с гранатой возбудили дело

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Полиция возбудила дело по факту задержания мужчины с предметом, похожим на гранату, у офиса украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве.
По факту задержания у офиса Зеленского мужчины с гранатой возбудили дело
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«Его действия следователи Печерского управления полиции квалифицировали по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Вопрос послания нарушителю подозрения и избрания меры пресечения решён», — говорится в сообщении столичного отделения Национальной полиции Украины в Facebook.

Отмечается, что подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее полицейские сообщили о задержании мужчины с гранатой в правительственном квартале Киева.

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