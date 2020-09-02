На Украине за сутки выявлено 2495 случаев коронавируса

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На Украине выявили 2495 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
На Украине за сутки выявлено 2495 случаев коронавируса
  • © Gleb Garanich/Reuters

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что за 24 часа также 1015 человек выздоровели, а 51 ранее заболевший умер.

Всего в стране было зафиксировано 125 798 случаев коронавируса и 2656 умерших от болезни.

Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.

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