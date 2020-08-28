Боррель призвал не позволить Белоруссии стать «второй Украиной»

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Белоруссия не должна стать ареной геополитической борьбы и «второй Украиной», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине.
Боррель призвал не позволить Белоруссии стать «второй Украиной»
  • Reuters

«Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать второй Украиной... Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе — к России или к Евросоюзу», — цитирует его ТАСС.

По словам Борреля, «Белоруссия — это не о геополитике, а о демократии, свободе и соблюдении прав человека».

Он также анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни.

В то же время глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз будет постепенно усиливать давление на Белоруссию в случае ужесточения мер со стороны Минска в отношении гражданского общества республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, пригрозил дать ответ странам, которые введут против республики санкции.

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