Боррель призвал не позволить Белоруссии стать «второй Украиной»
- Reuters
«Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать второй Украиной... Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе — к России или к Евросоюзу», — цитирует его ТАСС.
По словам Борреля, «Белоруссия — это не о геополитике, а о демократии, свободе и соблюдении прав человека».
Он также анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни.
В то же время глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз будет постепенно усиливать давление на Белоруссию в случае ужесточения мер со стороны Минска в отношении гражданского общества республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, пригрозил дать ответ странам, которые введут против республики санкции.