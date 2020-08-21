В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам

Представители штаба Светланы Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов. Об этом сообщили в штабе политика.

Reuters

«Жалоба подана», — цитирует ТАСС представителей штаба. По их словам, решение о начале производства будет принято в течение трёх дней. Ранее белорусская оппозиция заявила, что будет добиваться повторных выборов.