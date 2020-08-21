В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам
Представители штаба Светланы Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов. Об этом сообщили в штабе политика.
- Reuters
«Жалоба подана», — цитирует ТАСС представителей штаба.
По их словам, решение о начале производства будет принято в течение трёх дней.
Ранее белорусская оппозиция заявила, что будет добиваться повторных выборов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен