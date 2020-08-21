В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам

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Представители штаба Светланы Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов. Об этом сообщили в штабе политика.
В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам
  • Reuters

«Жалоба подана», — цитирует ТАСС представителей штаба.

По их словам, решение о начале производства будет принято в течение трёх дней.

Ранее белорусская оппозиция заявила, что будет добиваться повторных выборов.

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