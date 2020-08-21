Парламентское собрание оценило президентские выборы в Белоруссии

Совет Парламентского собрания Союза Белоруссии и России заявил, что белорусские президентские выборы прошли в соответствии с законодательством.

Заявление опубликовано на сайте Государственной думы.

«Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси», — заявили в Парламентском собрании.

Указывается, что большое число международных наблюдателей, в том числе от Парламентского собрания и Межпарламентской Ассамблеи СНГ следили за ходом избирательной кампании в Белоруссии.

В сообщении отмечается, что фактов, которые бы ставили под сомнение легитимность выборов, не обнаружено.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже проведены выборы президента и других не будет.