Лукашенко пригрозил дать отпор тем, кто за рубежом «шашки точит»

Белорусской власти есть на кого опереться, а те, кто за рубежом точит шашки, получат серьёзный отпор, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совбеза.

«Мы абсолютно не одни», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что осведомлён о митингах в поддержку действующей власти, в которых, как пишет агентство, приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдём так, как это следует», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что «уже в Гродно вывешивают польские флаги».

«Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что западные государства финансируют уличные акции и беспорядки в республике, власти страны на этом вопросе сконцентрируются.