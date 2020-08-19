СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске

Короткая ссылка
Белорусские следователи проводят проверку по факту смерти директора военно-исторического музея в Волковыске, который не подписал протокол подсчёта голосов на президентских выборах. Об этом сообщила официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк.
СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

По её словам, вечером 15 августа в милицию обратилась женщина с заявлением о пропаже её 29-летнего супруга.

«Днём 18 августа волонтёрами поисково-спасательного отряда «Ангел» на территории Мостовского района был обнаружен автомобиль жителя Волковыска, после чего в лесном массиве обнаружено тело пропавшего мужчины», — сказала Позняк РИА Новости.

Специалистами произведён осмотр места происшествия, назначен ряд исследований.

Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить