СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске
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По её словам, вечером 15 августа в милицию обратилась женщина с заявлением о пропаже её 29-летнего супруга.
«Днём 18 августа волонтёрами поисково-спасательного отряда «Ангел» на территории Мостовского района был обнаружен автомобиль жителя Волковыска, после чего в лесном массиве обнаружено тело пропавшего мужчины», — сказала Позняк РИА Новости.
Специалистами произведён осмотр места происшествия, назначен ряд исследований.
Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.