СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске

Белорусские следователи проводят проверку по факту смерти директора военно-исторического музея в Волковыске, который не подписал протокол подсчёта голосов на президентских выборах. Об этом сообщила официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

По её словам, вечером 15 августа в милицию обратилась женщина с заявлением о пропаже её 29-летнего супруга.

«Днём 18 августа волонтёрами поисково-спасательного отряда «Ангел» на территории Мостовского района был обнаружен автомобиль жителя Волковыска, после чего в лесном массиве обнаружено тело пропавшего мужчины», — сказала Позняк РИА Новости.

Специалистами произведён осмотр места происшествия, назначен ряд исследований.

Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.