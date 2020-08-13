В Киеве рассказали о задержанных в Белоруссии украинских активистах

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о задержанных в Белоруссии украинских активистах Константине Реуцком и Евгении Васильеве.

Как говорится на сайте офиса, Ермак заявил, что украинских волонтёров в Минске задержали без законных оснований.

«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещённых предметов или материалов», — указал он.

По словам Ермака, активисты просто хотели узнать, что происходит в стране.

«Правозащитники посещали Белоруссию исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации», — добавил он.

Отмечается, что украинская сторона активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан в Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона осуждает насилие и призывает к диалогу в Белоруссии.

11 августа депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.