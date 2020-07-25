СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

Российские следователи возбудили 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года, сообщила RT официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По словам Петренко, 365 из 425 дел возбуждены в отношении представителей силовых структур Украины и по фактам обстрелов населённых пунктов и гражданского населения. Под уголовное преследование попали 82 должностных лица Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Среди инкриминируемых им преступных деяний: применение запрещённых средств и методов ведения войны (ст. 356 УК); геноцид (ст. 357); наёмничество (ст. 359); нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360).

С 12 апреля 2014 года «лица из числа высшего политического и военного руководства Украины» и подконтрольные им формирования вели боевые действия на юго-востоке страны «с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе женщин, детей, пожилых людей», сообщает СК.

«Прицельно обстреливаются жилые дома, больницы, школы и детские сады. Лица из числа гражданского населения, не принимающие участия в вооружённом конфликте, погибают и получают ранения различной степени тяжести», — заявила официальный представитель ведомства.

В числе уличённых в преступлениях против мира и безопасности человечества оказались бывший министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель министра обороны Иван Руснак, бывший начальник Генштаба Минобороны Виктор Муженко и его первый заместитель Игорь Колесник.

Кроме того, уголовное преследование осуществляется в отношении: бывшего командира сухопутных войск ВСУ Анатолия Пушнякова и действующего — Сергея Попко, командующего нацгвардией Николая Балана, бывшего замминистра обороны Игоря Павловского, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоты, бывшего командующего ВМС Игоря Воронченко, командующего воздушными силами Сергея Дроздова, командующего высокомобильными десантными войсками Михаила Забродского, командующего силами спецназначения Игоря Лунёва и других начальников и командиров.

Следствием установлены имена ряда командиров ВСУ, проводивших обстрелы мирного населения Донбасса. В частности, речь идёт о командире 1-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ Иване Войтенко, его заместителе Виталии Дубиняке, начальнике штаба этого же батальона Александре Охрименко, командире первой роты Дмитрии Устилко.

Под следствием также оказались военнослужащие 93-й ОМБР, 57-й ОМБР, 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и другие лица.

«Наряду с этим расследуются факты нападений на расположенные на территории Украины российские заграничные учреждения, пользующиеся международной защитой. По результатам расследования в отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ст. 360 УК. Все они объявлены в международный розыск», — сказала представитель СК России.

Расследование уголовных дел о событиях на юго-востоке Украины продолжается, добавила Петренко.