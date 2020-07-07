СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады полковника ВСУ Дмитрия Брижинского. Об этом RT сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как установило следствие, 3 июля 2020 года Брижинский и военнослужащие его бригады прицельно обстреляли из миномётов объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Голубовское города Кировска самопровозглашённой ЛНР.

При этом украинские военнослужащие выполняли «заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины», подчеркнули в СК.

«В результате ранение получила 53-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома», — сказала Светлана Петренко.

В СК пояснили, что уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с гражданским населением и применения в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международными договорами России (ч. 1 ст. 356 УК).

В конце июня СК сообщил, что установил должностное лицо из числа украинских силовиков, которое причастно к жестокому обращению с населением Донбасса, — это полковник Брижинский.

По данным следствия, 19 июня военнослужащие 93-й бригады ВСУ под командованием Брижинского обстреляли жилые дома в селе Берёзовском города Кировска ЛНР, 21 июня — дома в посёлке шахты «Трудовская» Донецка, 22 июня — посёлок Александровка.