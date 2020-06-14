Глава МИД Украины надеется на улучшение отношений с Грузией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях с Грузией рассчитывает на спад напряжения, возникшего вокруг назначения Михаила Саакашвили на украинский государственный пост.
Глава МИД Украины надеется на улучшение отношений с Грузией
  • РИА Новости

«Некоторые кризисы просто создаются, потому что в каждой стране есть своя специфика. Я вас уверяю: ничто не способно разрушить грузино-украинские отношения. Политическое напряжение спадёт, всё это забудется, и мы будем дальше прекрасно развивать наши взаимоотношения…» — сказал Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают посла из Киева для консультаций из-за ситуации с назначением Саакашвили.

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