На Украине за сутки выявили 689 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За сутки зафиксировали 21 летальных исход среди пациентов с коронавирусом, 372 заболевших выписали.
Всего на Украине от инфекции вылечился 13 141 человек, 854 заболевших скончались.
Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина, введённого из-за COVID-19, во время поездки в Хмельницкий.