На Украине за сутки выявили 689 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили 689 новых инфицированных коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 29 070 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки зафиксировали 21 летальных исход среди пациентов с коронавирусом, 372 заболевших выписали.

Всего на Украине от инфекции вылечился 13 141 человек, 854 заболевших скончались.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина, введённого из-за COVID-19, во время поездки в Хмельницкий.