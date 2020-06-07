На Украине выявили 485 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
На Украине выявили 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
На Украине выявили 485 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом информирует УНИАН.

«За минувшие сутки заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработника. Было госпитализировано 109 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 лица», — сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Общее число выявленных случаев COVID-19 на Украине достигло 26 999.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели телефонный разговор, в ходе которого подняли темы пандемии коронавируса и ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить