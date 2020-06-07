На Украине выявили 485 случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Об этом информирует УНИАН.

«За минувшие сутки заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработника. Было госпитализировано 109 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 лица», — сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Общее число выявленных случаев COVID-19 на Украине достигло 26 999.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели телефонный разговор, в ходе которого подняли темы пандемии коронавируса и ситуации в Донбассе.