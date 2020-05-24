Число случаев коронавируса на Украине возросло до 20 986

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На Украине за сутки выявили ещё 406 инфицированных новым коронавирусом. Общее число случаев заболевания в стране возросло до 20 986.
Число случаев коронавируса на Украине возросло до 20 986
  • © Reuters

Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки от последствий заболевания коронавирусом скончались 12 человек.

Ещё 179 заболевших вылечились. Всего на Украине 52 534 человека остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19.

С 23 мая в Киеве возобновилась работа наземного общественного транспорта, которая была ограничена в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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