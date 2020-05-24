Число случаев коронавируса на Украине возросло до 20 986
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Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За сутки от последствий заболевания коронавирусом скончались 12 человек.
Ещё 179 заболевших вылечились. Всего на Украине 52 534 человека остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19.
С 23 мая в Киеве возобновилась работа наземного общественного транспорта, которая была ограничена в связи с распространением коронавирусной инфекции.