Число случаев коронавируса на Украине возросло до 20 986

На Украине за сутки выявили ещё 406 инфицированных новым коронавирусом. Общее число случаев заболевания в стране возросло до 20 986.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки от последствий заболевания коронавирусом скончались 12 человек.

Ещё 179 заболевших вылечились. Всего на Украине 52 534 человека остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19.

С 23 мая в Киеве возобновилась работа наземного общественного транспорта, которая была ограничена в связи с распространением коронавирусной инфекции.