Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 8322
«Всего в стране подтверждено 8322 случая», — цитирует ТАСС межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве республики.
Отмечается, что наибольшее число случаев зафиксировано в Алма-Ате — 2164.
Число летальных исходов составляет 35.
Также сообщается, что 4214 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Ранее стало известно, что за период с января по апрель 2020 года ВВП Казахстана снизился на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.