Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 8322

Короткая ссылка
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки выросло на 403 и достигло 8322.

«Всего в стране подтверждено 8322 случая», — цитирует ТАСС межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве республики.

Отмечается, что наибольшее число случаев зафиксировано в Алма-Ате — 2164.

Число летальных исходов составляет 35.

Также сообщается, что 4214 пациентов с коронавирусом выздоровели.

Ранее стало известно, что за период с января по апрель 2020 года ВВП Казахстана снизился на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить