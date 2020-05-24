Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 8322

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки выросло на 403 и достигло 8322.

«Всего в стране подтверждено 8322 случая», — цитирует ТАСС межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве республики.

Отмечается, что наибольшее число случаев зафиксировано в Алма-Ате — 2164.

Число летальных исходов составляет 35.

Также сообщается, что 4214 пациентов с коронавирусом выздоровели.

Ранее стало известно, что за период с января по апрель 2020 года ВВП Казахстана снизился на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.