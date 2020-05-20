СМИ рассказали о реакции в партии Порошенко на опубликованные записи
- Reuters
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Как пишет украинский «5 канал», в партии заявили, что опубликованные фрагменты записи сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину.
В «Европейской солидарности» назвали произошедшее «российской провокацией», которая направлена на то, чтобы подорвать «двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов».
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура Украины начала расследование в рамках уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью в связи с обнародованием аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.