В Киргизии с 1 июня могут возобновить всю экономическую деятельность

Власти Киргизии рассчитывают с 1 июня разрешить предприятиям возобновить экономическую деятельность, приостановленную ранее из-за распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«С 1 июня 2020 года видится целесообразным возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Вместе с этим власти страны считают целесообразным «оставить некоторые ограничения», в частности запрет на проведение культурных, спортивных, научных мероприятий.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в борьбе с коронавирусом.