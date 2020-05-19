В Киргизии с 1 июня могут возобновить всю экономическую деятельность

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Власти Киргизии рассчитывают с 1 июня разрешить предприятиям возобновить экономическую деятельность, приостановленную ранее из-за распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
В Киргизии с 1 июня могут возобновить всю экономическую деятельность
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«С 1 июня 2020 года видится целесообразным возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Вместе с этим власти страны считают целесообразным «оставить некоторые ограничения», в частности запрет на проведение культурных, спортивных, научных мероприятий.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в борьбе с коронавирусом.

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