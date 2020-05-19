Постпред России в ЮНЕСКО оценил санкции Киева против российских культурных организаций

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов прокомментировал санкции Киева в отношении российских культурных и образовательных организаций.

Он отметил, что в настоящее время ЮНЕСКО активно работает над тем, чтобы последствия пандемии коронавируса не поставили под угрозу ценности мировой культуры.

«На этом фоне получается, что Украина своими действиями фактически противопоставляет себя всему мировому культурному сообществу. Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришёл и устроил скандал на концерте симфонической музыки. И это печально: в прошлом Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО, а сегодня она ассоциируется исключительно с темой конфронтации с Россией», — подчеркнул Кузнецов в интервью РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против учреждений культуры и науки России.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что эти санкции проводятся в рамках идеологического крестового похода, который Украина объявила русскому миру.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что власти Украины хотят, чтобы граждане забыли своё прошлое, и всё начинают с чистого листа.