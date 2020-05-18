Проживающий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Российский юморист Сергей Писаренко в видеоинтервью украинскому журналисту и блогеру Сергею Иванову в резкой форме отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Ролик опубликован на канале ISLND TV.

Писаренко в настоящее время проживает в Киеве и участвует в украинской юмористической программе «Дизель шоу».

По его словам, его родители и дочь остались в России, и он постоянно к ним ездит.

Отвечая на вопрос о различии между украинцами и русскими, Писаренко заявил, что не разделяет эти страны и народы.

«Простые люди продолжают общаться... В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — отметил юморист.

В конце беседы украинский журналист задал Писаренко вопрос о принадлежности Крыма.

«Нет, давайте политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве, а вы начинаете уже чёрт-те куда», — ответил он.

После этого Писаренко предложил блогеру завершить интервью.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня» одной из тактических задач по «возвращению» полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.