В Киеве зафиксировали существенное загрязнение воздуха

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в Киеве 17 апреля уровень загрязнения воздуха твёрдыми примесями превысил допустимые нормы в 2—3 раза.

Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что виной всему стал сильный ветер.

«Такая ситуация, в принципе, сложилась вследствие значительного усиления скорости ветра — до 20—22 м/с, переноса ветровой эрозии почв открытых. Следующее явление, которое наблюдалось, — это ухудшение видимости за счёт дыма, который поступал вместе с той воздушной массой», — сказал Кульбида.

Он добавил, что, кроме пыли, в воздухе обнаружили повышенный уровень диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, однако концентрация этих веществ в воздухе не превышала норму.

Вместе с этим Кульбида отметил, что к вечеру в столице Украины ведомство зафиксировало уменьшение концентрации пыли.

16 апреля Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.