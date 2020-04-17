В Киеве зафиксировали существенное загрязнение воздуха

Короткая ссылка
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в Киеве 17 апреля уровень загрязнения воздуха твёрдыми примесями превысил допустимые нормы в 2—3 раза.
В Киеве зафиксировали существенное загрязнение воздуха
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что виной всему стал сильный ветер.

«Такая ситуация, в принципе, сложилась вследствие значительного усиления скорости ветра — до 20—22 м/с, переноса ветровой эрозии почв открытых. Следующее явление, которое наблюдалось, — это ухудшение видимости за счёт дыма, который поступал вместе с той воздушной массой», — сказал Кульбида. 

Он добавил, что, кроме пыли, в воздухе обнаружили повышенный уровень диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, однако концентрация этих веществ в воздухе не превышала норму.

Вместе с этим Кульбида отметил, что к вечеру в столице Украины ведомство зафиксировало уменьшение концентрации пыли.

16 апреля Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить