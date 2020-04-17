В Киеве зафиксировали существенное загрязнение воздуха
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
Уточняется, что виной всему стал сильный ветер.
«Такая ситуация, в принципе, сложилась вследствие значительного усиления скорости ветра — до 20—22 м/с, переноса ветровой эрозии почв открытых. Следующее явление, которое наблюдалось, — это ухудшение видимости за счёт дыма, который поступал вместе с той воздушной массой», — сказал Кульбида.
Он добавил, что, кроме пыли, в воздухе обнаружили повышенный уровень диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, однако концентрация этих веществ в воздухе не превышала норму.
Вместе с этим Кульбида отметил, что к вечеру в столице Украины ведомство зафиксировало уменьшение концентрации пыли.
16 апреля Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.