В Казахстане число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 840

Минздрав Казахстана заявил, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране увеличилось до 840.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.

«Зарегистрировано ещё 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане — один случай, в Алма-Ате — пять, в Атырауской области — 11, в Кызылординской области — 11», — указывается в заявлении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что режим чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19 придётся продлить до конца апреля.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.