Белоруссия передала России данные о гражданах, которым запрещён выезд

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Министерство внутренних дел Белоруссии передало МВД России данные о 90 тыс. белорусских граждан, которым запрещён выезд за пределы республики.
Белоруссия передала России данные о гражданах, которым запрещён выезд
  • Reuters

«Белорусской стороной успешно завершена выгрузка более 90 тыс. записей о гражданах Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на выезд, для помещения в банк данных Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение белорусского МВД.

В МВД напомнили, что данная работа проводится в рамках реализации межправительственных соглашений Белоруссии и России об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

В феврале начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил, что Минск и Москва тестируют новую систему, в которой содержится общий список невыездных граждан.

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