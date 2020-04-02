Посол Белоруссии рассказал об отношениях Минска с Россией и США

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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» заявил, что активизация отношений Белоруссии с Соединёнными Штатами никак не мешает союзническим отношениям Минска и Москвы. 

По его словам, для Белоруссии очень важно развитие торгово-экономических отношений с США и ведение политического диалога с целью отмены санкций. 

При этом он отметил, что не видит смысла в противопоставлении нормализованных отношений Минска и Вашингтона стратегическим союзническим отношениям Белоруссии с Россией.

«У нас нет планов, как любят говорить, «по уходу Беларуси на запад», и активизация наших отношений с Вашингтоном никак не мешает нам продолжать реализацию союзнических отношений с Россией», — сказал Семашко.

Он подчеркнул, что Россия «была, есть и останется основным союзником и стратегическим партнёром» Белоруссии.

21 марта главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество в области энергетики.

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