«Укрнефть» обратилась к Зеленскому за помощью

Украинская компания «Укрнефть» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству страны за помощью.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на письмо компании.

В обращении говорится, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и падение цен на нефть негативно отразились на финансовом состоянии компании.

«Сегодняшняя цена, которая составляет около $19—23 за баррель нефти марки Urals, является в прямом смысле убийственной для «Укрнефти», — говорится в письме.

Уточняется, что правительство Украины также не решило проблему с продажей нефти «Укрнефтью», за которую при этом уже были уплачены рентные платежи в государственный бюджет.

«Единственным антикризисным действием власти в данной ситуации является внесение президентом как безотлагательных изменений в действующий Налоговый кодекс и закон «О нефти и газе» для устранения существующих законодательных коллизий, которые поставили «Укрнефть» на грань существования», — отмечается в обращении.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что допускает возможность падения ВВП страны на 5% в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19.