Ещё 322 гражданина России доставят в Москву из Ташкента 24 марта

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Ещё 322 гражданина России доставят в Москву из Ташкента спецрейсом «Аэрофлота» 24 марта, во вторник. Об этом сообщили в российском посольстве в Узбекистане.

«Очередной спецрейс «Аэрофлота» вылетел 24 марта из Ташкента в Шереметьево в 04:30 (02:30 мск). На борту — 322 гражданина России», — сообщили в дипмиссии РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что на среду запланирован чартер авиакомпании Uzbekistan Airways из столицы Узбекистана во Внуково.

22 марта сообщалось, что авиакомпании вывезли ещё 576 россиян из Ташкента, после того как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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