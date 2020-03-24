Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 66

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В Казахстане выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 66, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

«Зарегистрировано ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случаев регистрации коронавируса», — приводит заявление ТАСС.

Как уточняется, 34 случая в Нур-Султане, в Алма-Ате — 28, в Караганде — два, по одному — в Алма-Атинской и Актюбинской областях.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики введут дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны.

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