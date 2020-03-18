Путин заявил о праве Белоруссии на ведение самостоятельной политики

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Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
Путин заявил о праве Белоруссии на ведение самостоятельной политики
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это всё-таки два разных субъекта международного права», — указал он.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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