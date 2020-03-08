Додон прервал свой визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса COVID-19 в республике.

«Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все государственные учреждения республики были готовы к подобной ситуации и приняли необходимые меры.

Додон призвал всех граждан к ответственности в связи с возникшей угрозой.

Накануне стало известно, что в Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Её выявили у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии рейсом Болонья — Кишинёв.