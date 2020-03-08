Додон прервал свой визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса COVID-19 в республике.
Додон прервал свой визит в Москву из-за коронавируса в Молдавии
  • РИА Новости

«Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все государственные учреждения республики были готовы к подобной ситуации и приняли необходимые меры.

Додон призвал всех граждан к ответственности в связи с возникшей угрозой.

Накануне стало известно, что в Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Её выявили у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии рейсом Болонья — Кишинёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить