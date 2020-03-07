В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, его выявили у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии рейсом Болонья — Кишинёв.
Больная была госпитализирована.
На момент госпитализации у неё была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.