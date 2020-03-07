Кальюлайд отменила выступление из-за неготовности теста на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщил порталу ERR советник главы государства Таави Линнамяэ.
«Сегодня (7 марта. — RT) президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия конгресса Эстонии, но так как результаты теста ещё не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нём», — сказал советник эстонского лидера.
В начале недели Кальюлайд приняла участие в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. Позднее у двух участников мероприятия обнаружили COVID-19.
«Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет», — подчеркнул Линнамяэ.
В конце февраля в Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.