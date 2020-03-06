В Госдуме осудили политику Киева в отношении российских телеканалов

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT сообщение о том, что вещание 74 российских телеканалов ограничили на территории Украины в период с 2014 по 2019 год.
В Госдуме осудили политику Киева в отношении российских телеканалов
  • Pixabay

По словам Бальбека, любые ограничения, касающиеся СМИ, не связанные с пропагандой экстремизма, терроризма и насилия, являются ущемлением свободы слова.

«На Украине СМИ подвергаются «избиению» со стороны государства, и это касается не только российских каналов, но и украинских, и зарубежных. Людям запрещают слышать любую другую точку зрения, кроме той, что озвучивается правящей властью. Сегодняшний украинский обыватель подвергает себя риску, пытаясь узнать больше, чем ему рассказывают «правильные» украинские СМИ», — пояснил депутат.

Ранее бывший заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук сообщила о том, что в стране с 2014 по 2019 год было ограничено вещание 74 российских телеканалов.

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