Вещание 74 российских телеканалов ограничили на Украине с 2014 года

Вещание 74 российских телеканалов ограничили на территории Украины в период с 2014 года по 2019 год. Об этом сообщила бывший заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

«За всё время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос», — приводит Укринформ её слова.

Фещук заявила, что в украинский закон о телевидении и радиовещании часто вносили изменения, что позволяло ограничивать пропаганду и вводить в эфир украинский язык.

В декабре 2019 года Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.