Вещание 74 российских телеканалов ограничили на Украине с 2014 года
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«За всё время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос», — приводит Укринформ её слова.
Фещук заявила, что в украинский закон о телевидении и радиовещании часто вносили изменения, что позволяло ограничивать пропаганду и вводить в эфир украинский язык.
В декабре 2019 года Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.