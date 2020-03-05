Лукашенко назвал Матвиенко родной и подарил книгу о белорусской кухне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита главы Совета Федерации Валентины Матвиенко в Минск назвал её родным человеком, вручил орден Франциска Скорины и памятные подарки.

«Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек. Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному. В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Матвиенко давно ждали в Минске, «готовились специально, как... тут лучше по-домашнему встретить».

Лукашенко подарил Валентине Матвиенко букет цветов, икону Святой Валентины Минской и книгу «Смак беларускай кухнi».

Орден Франциска Скорины был вручён Матвиенко «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией».

Орден Франциска Скорины является одной из высших наград Белоруссии.