Матвиенко рассказала белорусским коллегам о поправках к Конституции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Минск рассказала членам Совета Республики Национального собрания Белоруссии о ходе внесения поправок в Конституцию России.

«Я проинформировала коллег из Совета Республики о тех изменениях, которые сегодня обсуждаются в России, изменениях в Конституцию. Что это означает для российской государственности, как это проходит в России», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Она отметила, что рассказала об этом, потому что у двух стран «много общего и в системе государственного устройства».

Также Матвиенко заявила о готовности направить российских наблюдателей для мониторинга предстоящих выборов президента Белоруссии в 2020 году, если будет приглашение от белорусской стороны.

Матвиенко добавила, что «в ходе переговоров была подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений России и Беларуси».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией.