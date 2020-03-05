Матвиенко рассказала белорусским коллегам о поправках к Конституции

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Минск рассказала членам Совета Республики Национального собрания Белоруссии о ходе внесения поправок в Конституцию России.
Матвиенко рассказала белорусским коллегам о поправках к Конституции
  • РИА Новости

«Я проинформировала коллег из Совета Республики о тех изменениях, которые сегодня обсуждаются в России, изменениях в Конституцию. Что это означает для российской государственности, как это проходит в России», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Она отметила, что рассказала об этом, потому что у двух стран «много общего и в системе государственного устройства».

Также Матвиенко заявила о готовности направить российских наблюдателей для мониторинга предстоящих выборов президента Белоруссии в 2020 году, если будет приглашение от белорусской стороны. 

Матвиенко добавила, что «в ходе переговоров была подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений России и Беларуси».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией

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