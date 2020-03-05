Зеленский прибыл в Полтавскую область для встречи с эвакуированными из КНР

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Полтавскую область, где в населённом пункте Новые Санжары он встретит покидающих карантин эвакуированных из Китая людей.
Зеленский прибыл в Полтавскую область для встречи с эвакуированными из КНР
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что, прибыв в область, Зеленский ознакомился с ходом реализации проекта «Развитие автомобильной дороги Н31», а после вылетел на вертолёте в Новые Санжары.

В феврале украинская сторона эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в КНР.

Отправка данных людей на карантин в населённый пункт Новые Санжары сопровождалась протестами местных жителей, которые нападали на полицейских и закидывали автобусы с эвакуированными камнями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить