Зеленский прибыл в Полтавскую область для встречи с эвакуированными из КНР

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Полтавскую область, где в населённом пункте Новые Санжары он встретит покидающих карантин эвакуированных из Китая людей.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что, прибыв в область, Зеленский ознакомился с ходом реализации проекта «Развитие автомобильной дороги Н31», а после вылетел на вертолёте в Новые Санжары.

В феврале украинская сторона эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в КНР.

Отправка данных людей на карантин в населённый пункт Новые Санжары сопровождалась протестами местных жителей, которые нападали на полицейских и закидывали автобусы с эвакуированными камнями.