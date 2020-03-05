Зеленский прибыл в Полтавскую область для встречи с эвакуированными из КНР
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Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что, прибыв в область, Зеленский ознакомился с ходом реализации проекта «Развитие автомобильной дороги Н31», а после вылетел на вертолёте в Новые Санжары.
В феврале украинская сторона эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в КНР.
Отправка данных людей на карантин в населённый пункт Новые Санжары сопровождалась протестами местных жителей, которые нападали на полицейских и закидывали автобусы с эвакуированными камнями.