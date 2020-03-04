Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства

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Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».
Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства
  • ©kmu.gov.ua

Об этом он сказал в ходе выступления в Раде, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Самое главное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство», — заявил он. 

Также он отметил, что необходимо не допустить экономический и бюджетный кризис. По его мнению, правительство должно пересмотреть бюджет на 2020 год.

Ранее Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины.

4 марта Рада отправила Алексея Гончарука в отставку с поста премьер-министра Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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