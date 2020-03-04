Посол России в Абхазии пообещал отреагировать на фейки о здоровье Бжании

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Российский посол в Абхазии Алексей Двинянин в ответ на обращение и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы пообещал разобраться с ситуацией по поводу распространения в российских СМИ данных о якобы отравлении кандидата на пост главы республики Аслана Бжании.
Посол России в Абхазии пообещал отреагировать на фейки о здоровье Бжании
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление, которое распространила пресс-служба диппредставительства России. 

Отмечается, что в СМИ 3 марта появилась информация о том, что Бжании поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».

«Я доведу вашу озабоченность до руководства Российской Федерации, и, естественно, мы разберёмся с фактами — абсолютно лживыми и фальсифицированными, которые распространяются в средствах массовой информации, если они действительно имели место», — заявил Двинянин.

Он отметил, что в соцсетях в настоящее время распространяется достаточно много фейков.

4 марта консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

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