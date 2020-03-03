МВД Украины получило материалы о возможной слежке за чиновниками США

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Министерство внутренних дел Украины сообщило, что получило материалы, касающиеся возможной незаконной слежки на Украине за чиновниками США. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.
МВД Украины получило материалы о возможной слежке за чиновниками США
  • @UA.KyivPolice
  • Facebook

«Народный депутат Украины Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы относительно фактов возможной слежки на Украине за должностными лицами США», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинская полиция проводит досудебное расследование по статье о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров в отношении государственных и общественных деятелей. Полученные материалы прикреплены к этому делу.

В сообщении говорится, что украинское МВД «будет действовать исключительно в правовом поле вместе с соответствующими правоохранительными органами США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США», так как «понимает всю важность этой темы для отношений Украины и США».

В январе на Украине было возбуждено два дела из-за возможной слежки за экс-послом США Мари Йованович.

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