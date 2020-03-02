Глава МИД Украины прокомментировал возможность своей отставки 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не предлагал ему покинуть пост главы внешнеполитического ведомства. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, информация о возможности его отставки распространилась так широко, что даже глава МИД Швеции спросила у него, «работает он ещё или уже в отставке».

«Действительно, есть достаточно информации, это живо обговаривается, не только моя фамилия, а и всех других министров, включая премьер-министра... Разговоров (с Зеленским) о том, чтобы завершать (работу в должности главы МИД), не было», — заявил Пристайко.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что он не подавал заявления об отставке с поста главы украинского правительства.