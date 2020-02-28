Польша изучает план реверсного запуска «Дружбы» в сторону Белоруссии

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN изучает возможность реверсной прокачки нефти из Польши в Белоруссию.

«PERN решил, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырьё из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идёт только в обратном направлении», — говорится в сообщении польской компании.

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы «повысить гибкость логистической сети компании и энергетическую безопасность Польши».

PERN начал искать подрядчика для этого проекта.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.