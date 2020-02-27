«Нафтогаз» предупредил о риске отключения отопления в восьми областях

Короткая ссылка
Восемь областей Украины могут с 1 марта остаться без отопления из-за непогашенных задолженностей поставщиков тепла перед «Нафтогазом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Нафтогаз» предупредил о риске отключения отопления в восьми областях
  • РИА Новости

«Компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчётов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на необходимости срочного проведения расчётов», — говорится в заявлении.

В «Нафтогазе» уточнили, что задолженность не погасили 16 предприятий в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

При этом наибольшую задолженность имеет ДТЭК «Востокэнерго», осуществляющее центральное отопление в городе Счастье Луганской области. Долг предприятия превышает 724 млн гривен.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил премьера Украины Алексея Гончарука в попытке ввести в заблуждение украинцев заявлениями о снижении тарифов на отопление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить