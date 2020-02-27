«Нафтогаз» предупредил о риске отключения отопления в восьми областях
- РИА Новости
«Компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчётов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на необходимости срочного проведения расчётов», — говорится в заявлении.
В «Нафтогазе» уточнили, что задолженность не погасили 16 предприятий в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.
При этом наибольшую задолженность имеет ДТЭК «Востокэнерго», осуществляющее центральное отопление в городе Счастье Луганской области. Долг предприятия превышает 724 млн гривен.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил премьера Украины Алексея Гончарука в попытке ввести в заблуждение украинцев заявлениями о снижении тарифов на отопление.