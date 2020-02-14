Президент Узбекистана планирует посетить Россию в июне

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Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года. Об этом сообщили в МИД республики.
Президент Узбекистана планирует посетить Россию в июне
  • Reuters

«Мы для того, чтобы тщательно подготовиться, договорились провести этот визит (в Россию. — RT) во второй половине июня», — приводит РИА Новости слова первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Ильхома Нематова.

Он сообщил, что во время визита Мирзиёев примет участие в форумах регионов и ректоров, а также других деловых мероприятиях.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Узбекистана.

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