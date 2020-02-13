Президент Азербайджана назвал объективным отчёт ОБСЕ о выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал объективным отчёт БДИПЧ ОБСЕ о парламентских выборах республики.

«Абсолютное большинство наблюдателей положительно оценили выборы. Считаю, что отчёт БДИПЧ ОБСЕ — организации всегда относившейся к нам предвзято, был сбалансированным и более объективным, чем в предыдущие годы. Конечно, не со всеми моментами мы соглашаемся, но в целом было более объективно, чем ранее», — приводит Haqqin.az его слова на встрече с волонтерами Службы ASAN в Кюрдамире.

Ранее глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон назвал демократичными и прозрачными парламентские выборы в Азербайджане.

Заведующий информационным центром «Выборы» секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев сообщил на брифинге, что итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.