Президент Азербайджана назвал объективным отчёт ОБСЕ о выборах

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал объективным отчёт БДИПЧ ОБСЕ о парламентских выборах республики.

«Абсолютное большинство наблюдателей положительно оценили выборы. Считаю, что отчёт БДИПЧ ОБСЕ — организации всегда относившейся к нам предвзято, был сбалансированным и более объективным, чем в предыдущие годы. Конечно, не со всеми моментами мы соглашаемся, но в целом было более объективно, чем ранее», — приводит Haqqin.az его слова на встрече с волонтерами Службы ASAN в Кюрдамире.

Ранее глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон назвал демократичными и прозрачными парламентские выборы в Азербайджане.

Заведующий информационным центром «Выборы» секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев сообщил на брифинге, что итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить