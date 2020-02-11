Глава МИД Белоруссии и посол России провели переговоры

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол России Дмитрий Мезенцев в ходе встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

В сообщении говорится, что 11 февраля 2020 года Макей принял российского посла.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, а также график предстоящих контактов на различных уровнях», — заявили в ведомстве.

7 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи.