На украинском заводе сообщили о закупках алюминия в России

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Украинский завод «Южмаш», который собирает топливные баки для американских ракет Antares, заявил, что закупает алюминий в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы опубликованном на сайте завода.

«26 января текущего года рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке «Южмашем» алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности», — указано в сообщении.

На заводе добавили, что российский алюминий планируется использовать для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.

Пресс-служба отметила, что завод активно пытается диверсифицировать источники поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией украинских производителей. На заводе признали, что «это не всегда возможно».

В январе на Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России.

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