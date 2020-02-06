На украинском заводе сообщили о закупках алюминия в России

Украинский завод «Южмаш», который собирает топливные баки для американских ракет Antares, заявил, что закупает алюминий в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы опубликованном на сайте завода.

«26 января текущего года рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке «Южмашем» алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности», — указано в сообщении.

На заводе добавили, что российский алюминий планируется использовать для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.

Пресс-служба отметила, что завод активно пытается диверсифицировать источники поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией украинских производителей. На заводе признали, что «это не всегда возможно».

В январе на Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России.